 / Eventi

Eventi | 06 febbraio 2026, 17:40

A&T 2026 torna al Lingotto: tre giorni dedicati all’innovazione industriale

Automazione, robotica e manifattura digitale al centro della fiera

La fiera A&amp;T-Automation &amp; Testing

La fiera A&T-Automation & Testing

Da mercoledì 11 a venerdì 13 febbraio al Lingotto Fiere di Torino l’innovazione, le tecnologie e le competenze saranno al centro della fiera A&T-Automation & Testing organizzata da Italian Exhibition Group spa con il patrocinio della Città metropolitana di Torino. A&T sarà un'occasione di incontro per professionisti e imprese del mondo manifatturiero. I principali focus saranno l’automazione e la robotica, il testing e la metrologia, l’intralogistica, i sistemi di controllo, il digital manufacturing e l’additive manufacturing.

Oltre all’esposizione tecnologica, A&T proporrà un fitto programma di eventi e quattro progetti speciali, con l'obiettivo di far toccare con mano le tecnologie e offrire spunti di crescita e condivisione.

Il programma degli eventi è consultabile al link https://aetevent.com/programma.

La fiera A&amp;T-Automation &amp; Testing

La fiera A&T-Automation & Testing

Comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium