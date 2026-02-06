Chivasso in Musica 2026 apre con un concerto dedicato a San Valentino

Con il marchio MusicArt 2026 e con il sostegno del Comune di Chivasso, parte la stagione Chivasso in Musica 2026, patrocinata dalla Città metropolitana di Torino, che comprende cinque concerti, in programma tra febbraio e settembre.

Il concerto di San Valentino si terrà venerdì 13 febbraio alle 21 nella chiesa di Santa Maria degli Angeli e sarà tutto al femminile, con la partecipazione di due ensemble. Il primo, Melense 8Harps, è formato da Anita Bande, Marta Bongiorno, Camilla Criscuolo, Sofia Martin, Arianna Midulla, Sofia Roncarolo, Viola Scappazzoni e Vittoria Varanese, dirette dalla professoressa Michela Marcacci; il secondo, Arpabaleno, è costituito dalle arpiste Alice Labate, Giulia Di Modugno e Iolanda Del Pozzo ed è diretto dalla professoressa Valeria Delmastro. Con loro canterà Elisabetta Lupidi.

Il repertorio del programma abbraccia mondi sonori lontani eppure uniti dallo stesso filo: la celebrazione delle emozioni umane, dalle melodie avvolgenti della musica latinoamericana ai grandi classici senza tempo, dalle atmosfere eteree della tradizione celtica ai brani che raccontano storie di donne, di forza, di passione e di delicatezza. Ogni pagina musicale è un racconto, ogni arpa una voce che intreccia armonie e ricordi. L'ingresso sarà come di consueto ad offerta libera.

Per saperne di più si può consultare il sito Internet www.associazionecontatto.it o scrivere all’indirizzo e-mail info@associazionecontatto.it