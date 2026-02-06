Due piccoli padiglioni in Palazzo Carignano, vetro ed acciaio: ecco come saranno le fermate della metro 2 di Torino

"Abbiamo scelto un progetto che si eleva verso il cielo, che cambia il paradigma metro/lavoro/nanna". Così l'architetto Dominic Perrault, presidente della giuria del concorso internazionale di architettura e design della metro 2, spiega perché il vincitore sia stato UnStudio di Ben Van Berkel Architec.

La futura linea - che al momento collega Rebaudengo con Porta Nuova - è destinata a cambiare il volto del capoluogo piemontese, in particolare della zona nord. Ed i cinque finalisti sono stati chiamati a dare la loro visione su tre casi studio: la stazione San Giovanni Bosco del Trincerone, quella della Mole-Giardini Reali e quella Carlo Alberto con collegamento alla sala sotterranea sotto Palazzo Carignango.

Acciaio e vetro

A convincere la giuria è stato il progetto degli olandesi, "in cui non guardiamo i piedi, ma il cielo. Molto elegante e che cura molto il design". I materiale scelti per realizzare le uscite e le pensile sono tutti molto leggeri, acciaio inossidabile su cui si innesta il vetro e qualche pannello solare.

Prendendo in esame ad esempio la fermata di piazza Carignano, sono stati inseriti due piccolini padiglioni in vetro trasparente, che consentono a chi prende la metropolitana di fruire mentre sta uscendo della bellezza del cortile del museo del Risorgimento, così come del porticato.

"Bellezza forte, ma leggera"

"Non volevamo - ha spiegato Dominic Perrault - qualcosa di troppo grosso od impattante, ma di delicato". Per usare un termine di paragone, se Porta Susa ha una cupola soprastante che tende a "schiacciare" visivamente la stazione all'interno, le fermate della futura metro 2 dovranno "elevarsi al cielo".

"Torino - ha proseguito il presidente della giuria - è una città molto protetta, con i portici. Con questo progetto pensiamo ad una bellezza forte, ma leggera".

Il logo

Subito dopo, Perrault ha descritto anche il logo: una “M” colorata di blu, verde e giallo che rappresentano il fiume Po ed il verde dei parchi e della collina del capoluogo. "Colori naturali, come il sole, perché il progetto punta molto sulla luce" ha concluso.