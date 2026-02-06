Voragine transennata da dicembre, ecco l'ordinanza: "Spetta ai privati chiuderla"

Resta aperta la questione della voragine comparsa in strada San Mauro 222, quartiere Bertolla. Il cedimento dell’asfalto, verificatosi lo scorso 28 dicembre, ha reso necessario transennare l’area per motivi di sicurezza, causando disagi alla viabilità.

A seguito delle verifiche tecniche effettuate da Smat, è stato accertato che il cedimento non è riconducibile alla manutenzione ordinaria della strada, ma è causato dal deterioramento dell’allacciamento al canale bianco proveniente da utenze private, al quale compete la relativa manutenzione.

Per questo motivo si è resa necessaria l’emissione di un’ordinanza urgente di riparazione, che impone al soggetto privato interessato di intervenire per la messa in sicurezza dell’area e il successivo ripristino della carreggiata.

Sulla vicenda è intervenuta anche la Circoscrizione 6, che proprio oggi ha fornito un aggiornamento. "Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti in merito alla faccenda, sperando che il privato intervenga quanto prima nel rispetto dell’ordinanza comunale emessa ieri", dichiarano la consigliera della Lega, Giulia Zaccaro, e il presidente del centro civico, Valerio Lomanto.

Secondo quanto previsto dal provvedimento, i tempi per l’intervento possono arrivare fino a 45 giorni, una tempistica che continua a destare preoccupazione tra residenti e automobilisti, costretti da settimane a fare i conti con restringimenti della carreggiata e deviazioni. La Circoscrizione 6, tuttavia, assicura comunque un monitoraggio costante sull’evolversi della situazione.