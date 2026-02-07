 / Cronaca

Accende la stufa con l’alcol, pensionato gravemente ustionato

Ricoverato al Cto con ustioni di secondo e terzo grado sul 30% del corpo

Grave incidente domestico a Chivasso. Un pensionato di 77 anni, residente con la moglie, è rimasto seriamente ferito mentre tentava di accendere una stufa a legna utilizzando dell’alcol.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo avrebbe versato il liquido infiammabile per facilitare l’accensione della stufa. In pochi istanti si è però verificato un violento ritorno di fiamma che lo ha investito in pieno, provocandogli ustioni di secondo e terzo grado su circa il 30% del corpo. Le parti maggiormente colpite risultano essere schiena, braccia e spalle, con interessamento anche degli arti inferiori.

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto è intervenuta l’équipe medica del 118, con l’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Chivasso, che ha prestato le prime cure e stabilizzato il ferito. Vista la gravità delle condizioni, è stato disposto il trasferimento urgente al Centro Traumatologico Ortopedico di Torino, specializzato nella cura dei grandi ustionati.

Una volta giunto al Cto, il 77enne è stato intubato e ricoverato in codice rosso, con prognosi riservata. Nel frattempo sono intervenuti anche i vigili del fuoco, incaricati di verificare la sicurezza dell’abitazione ed escludere eventuali rischi legati alla combustione, come la presenza di monossido di carbonio. Non risultano altre persone coinvolte nell’incidente.

