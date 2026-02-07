Valanga a Sestriere, scialpinisti tedeschi chiamano i soccorsi (ma solo per correttezza)

Nonostante il bel tempo e la neve abbondante, la giornata di oggi per i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese è stata di ordinaria amministrazione, con un episodio significativo dal punto di vista del comportamento responsabile.

Nel pomeriggio, intorno alle 14.30, quattro scialpinisti tedeschi sono stati coinvolti in una valanga nella zona del Passo di San Giacomo, nel comune di Sestriere. Fortunatamente, nessuno è rimasto sepolto: un membro del gruppo è stato travolto dal distacco, ma era in grado di procedere autonomamente verso valle.

I quattro hanno contattato subito i soccorsi, segnalando l’accaduto non perché necessitassero di aiuto, ma per evitare allarmismi. La zona, visibile dalle piste della Via Lattea, avrebbe potuto generare chiamate di emergenza da parte di altre persone ignare della reale situazione. Dopo aver fornito tutte le informazioni necessarie, gli scialpinisti hanno proseguito la discesa in sicurezza.

La centrale operativa ha comunque informato gli altri enti e corpi di soccorso presenti sul territorio dell’accaduto.