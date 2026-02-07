Donna di 63 anni investita sulle strisce, trasportata al Cto in elisoccorso

Grave incidente nella tarda mattinata di oggi, sabato 7 febbraio 2026, a Rivarolo Canavese. Una donna italiana di 63 anni è stata investita da un’auto mentre stava attraversando la strada in prossimità della rotonda all’incrocio tra corso Italia e corso Indipendenza, lungo la statale 460.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima si trovava sulle strisce pedonali quando è stata urtata da una Lancia Ypsilon. La conducente dell’auto, visibilmente sotto choc per l’accaduto, si è immediatamente fermata a prestare i primi soccorsi, lanciando l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla donna prima di caricarla sull’ambulanza e trasferirla al vicino polo di protezione civile. Nel frattempo è atterrato anche l’elisoccorso, che ha poi trasportato la 63enne all’ospedale Cto di Torino per accertamenti e cure specialistiche.

Le condizioni della donna sono state giudicate serie, ma fortunatamente non ha mai perso conoscenza durante i soccorsi. I rilievi dell’incidente sono stati affidati agli agenti della polizia locale, impegnati a chiarire l’esatta dinamica dell’investimento.

L’incidente ha causato disagi alla viabilità nella zona, con rallentamenti necessari ai soccorsi.