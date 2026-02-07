Maxi controlli ad alto impatto: quattro arresti per spaccio, ricettazione e maltrattamenti [VIDEO]

Controlli a tappeto su tutto il territorio cittadino per contrastare spaccio, reati predatori e situazioni di degrado. È il bilancio dell’attività messa in campo dalla Questura di Torino dall’inizio del 2026, con particolare riferimento al mese di gennaio, durante il quale sono stati pianificati 43 controlli straordinari del territorio, di cui 18 ad alto impatto, coordinati dalla Polizia di Stato.

Le operazioni hanno interessato tutte le aree della città e hanno visto il coinvolgimento dei diversi Commissariati cittadini. Nel corso dei servizi sono state identificate oltre 3.000 persone, controllati 600 veicoli e ispezionati 106 esercizi commerciali, tra locali di pubblico spettacolo, attività di somministrazione di alimenti e bevande, sale gioco e strutture ricettive.

Il bilancio complessivo parla di 4 arresti per reati che vanno dalla ricettazione ai maltrattamenti, dall’evasione dagli arresti domiciliari allo spaccio di sostanze stupefacenti. Ventuno persone sono state invece denunciate a piede libero. Sul fronte amministrativo, sono stati accertati circa 50 illeciti, con sanzioni per oltre 15mila euro, principalmente per carenze igienico-sanitarie e violazioni del regolamento di polizia urbana.

Droga nell'alloggio occupato

Tra le operazioni più rilevanti, si segnala quella condotta nel quartiere Aurora negli ultimi giorni di gennaio. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza Dora Vanchiglia hanno rinvenuto, all’interno di un alloggio occupato abusivamente da due cittadini extracomunitari, un chilo e mezzo di hashish e 176 oggetti di probabile provenienza furtiva. Tra questi computer, strumenti musicali, tablet, telefoni cellulari, console per videogiochi, orologi, attrezzi da cantiere, monopattini, biciclette e persino un drone. L’immobile, al termine dell’intervento, è stato restituito al legittimo proprietario.

Alimenti in cattivo stato

Numerosi anche i controlli all’interno delle attività commerciali. In un circolo di corso Moncalieri, gli agenti del Commissariato Barriera Nizza hanno sequestrato 155 chili di alimenti in cattivo stato di conservazione, destinati alla somministrazione. I locali sono risultati in pessime condizioni igienico-sanitarie, con la presenza diffusa di sporcizia ed escrementi di roditori.

L’attività di controllo del territorio, fanno sapere dalla Questura, proseguirà con cadenza regolare nelle prossime settimane, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e la legalità nei quartieri cittadini.