Furti nelle abitazioni in Val di Susa, tre colpi in meno di un'ora

Una serata di paura per i residenti della Val di Susa: giovedì sera, tra le 18.30 e le 19.30, i ladri hanno colpito due volte tra Bussoleno e Chianocco.

A Bussoleno, in via San Giorgio, nei pressi dell’ex magazzino Edil Bussoleno, due abitazioni situate a breve distanza l’una dall’altra sono state violate dai ladri intorno alle 18.30. I malviventi si sono introdotti con modalità ancora in fase di accertamento e hanno sottratto oggetti di valore, approfittando probabilmente dell’assenza dei proprietari.

Poco dopo, intorno alle 19.30, un episodio analogo ha riguardato una casa in via XXV Aprile a Chianocco. Anche in questo caso i ladri hanno agito in modo rapido, facendo razzia dei beni custoditi dentro l'abitazione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori dei furti e verificare eventuali collegamenti tra i due episodi. Al momento non risultano persone arrestate.