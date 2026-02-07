Ruba una borsetta durante la spesa e tenta la fuga, bloccato

Attimi di tensione nei giorni scorsi all’interno del centro commerciale I Viali di Nichelino, dove una donna è stata vittima del furto della propria borsetta mentre stava facendo la spesa.

La segnalazione alla vigilanza

Secondo quanto ricostruito, la signora si trovava all’interno dell’ipermercato quando, nel reparto bibite, si è accorta di non avere più con sé la borsa. Resasi conto dell’accaduto, si è subito rivolta al personale addetto alla vigilanza, segnalando il furto.

Proprio in quei momenti, gli addetti alla sicurezza hanno notato un giovane che stava uscendo dal supermercato in modo frettoloso, passando dall’uscita riservata ai clienti senza acquisti. Un comportamento sospetto che non è passato inosservato: i vigilantes hanno deciso di seguirlo mentre cercava di allontanarsi e di confondersi tra le persone presenti nella galleria del centro commerciale.

Una fuga di breve durata

Raggiunto il parcheggio, il ragazzo ha tentato la fuga ma, nel tentativo di disfarsi della refurtiva, ha abbandonato la borsa dietro un camion in sosta. Una mossa che non è bastata a evitare il fermo: poco dopo è stato infatti bloccato dalla sicurezza.

La borsa è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Nichelino, che hanno preso in consegna il giovane. Per lui è scattata una denuncia a piede libero.