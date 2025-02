Il dramma del parcheggio della Gran Madre, le pietre saltano e il restyling costa troppo

Pietre di fiume, belle da vedere ma se collocate come base di un parcheggio i guai sono dietro l’angolo. Ne sa qualcosa l’area di sosta alle spalle della Gran Madre di Dio. La pavimentazione, infatti, da tempo è un colabrodo. Dissestata, pericolosa per le caviglie. E il rischio di una storta è sempre dietro l’angolo (soprattutto se piove).

Manutenzione cercasi

“Abbiamo richiesto al Comune di Torino una manutenzione straordinaria e intendiamo anche procedere, in forma autonoma, interloquendo con la sovrintendenza alle Belle Arti per capire se è eventualmente possibile valutare altri tipi di pavimentazione, ad eccezione del catrame” così il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano, e il coordinatore all’Urbanistica, Alberto Loi. Il problema, semmai, potrebbe essere rappresentato dai costi. Probabilmente troppo onerosi. Le pietre dovrebbero essere collocate una per una, insomma un lavoraccio.