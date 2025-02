Asili, braccio di ferro tra Comune di Moncalieri e Cgil: sindacati contrati a esternalizzare una terza sezione del nido

Forse non siamo al braccio di ferro, ma di sicuro le posizioni sono molto distanti e sarà interessante capire se, nel prossimo incontro in programma, ci sarà un reale avvicinamento. Per adesso i sindacati, la Cgil in particolare, si dicono contrari alla ipotesi lanciata dal Comune di Moncalieri di esternalizzare i servizi di una terza sezione degli asili nido della città.

La contrarietà della Cgil

“Siamo per mantenere lo status quo, siamo del tutto contrari a esternalizzazione una terza sezione degli asili nido a Moncalieri”: è stata chiara e netta la posizione di Grazia Pintori, della Funzione Pubblica della Cgil, al termine dell’incontro di alcuni giorni fa con il sindaco Paolo Montagna e l’assessore Beppe Messina, nel quale si è discusso della riorganizzazione dei servizi dedicati alla prima infanzia.

Ad oggi i quattro nidi sono suddivisi tra due sezioni a gestione diretta e due a gestione indiretta, affidati ad una cooperativa, ma sotto il controllo del Comune. Nelle intenzioni della Giunta di Moncalieri dal prossimo anno si dovrebbe passare a tre sezioni a gestione esterna. “Capiamo le difficoltà ed i limiti sulle assunzioni, ma si tratta di una scelta politica su cui abbiamo espresso la nostra contrarietà. Ma abbiamo accolto con favore la disponibilità dell'amministrazione a trovare una soluzione", ha concluso la Cgil.

Presto un nuovo incontro

L’appuntamento è tra una decina di giorni per capire se il prossimo incontro avvicinerà le parti ad una soluzione condivisa.