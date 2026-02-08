K9 Mantrailing, quattro giorni di alta formazione dedicati alla ricerca di persone scomparse

Si concluderà nel pomeriggio un importante evento formativo durato quattro giorni e dedicato al K9 Mantrailing operativo, organizzato da Croce Verde di Cumiana e Ivan Schmidt Academy, con la partecipazione di una delle figure più autorevoli del panorama internazionale: Karina Kalks (Austria).

L’iniziativa rappresenta non solo un momento di alta formazione tecnica per binomi e istruttori, ma soprattutto un passo concreto verso una cooperazione internazionale strutturata nel settore della ricerca di persone scomparse con unità cinofile. All’evento partecipano binomi provenienti da tutta Italia, a testimonianza dell’interesse nazionale verso modelli formativi di alto livello e standard operativi condivisi.

In occasione di questo evento, viene ufficialmente annunciato l’ingresso della Mantrailing Academy Austria all’interno della K9 Mantrailing SAR Alliance, con il riconoscimento del ruolo di Delegato Nazionale per l’Austria. Un risultato che rafforza una rete internazionale basata su scambio di competenze, collaborazione reale sul campo e visione comune in ambito SAR.

La presenza di Karina Kalks, formatrice di riferimento a livello europeo, conferisce all’evento un valore aggiunto di altissimo profilo, consolidando il dialogo tra scuole, istruttori e realtà operative di diversi Paesi.

Le attività formative sono coadiuvate dalla dottoressa Vassilia Sacco e da Ivan Schmidt, entrambi K9 Master Instructor, da anni impegnati nella formazione avanzata di unità cinofile da ricerca e nel coordinamento di progetti internazionali nel settore della ricerca persone scomparse.

La piena riuscita dell’evento è resa possibile anche grazie alla fattiva e preziosa collaborazione del Comune di Pinerolo, in particolare il sindaco e il reparto della Polizia Locale, che ha dimostrato grande sensibilità e attenzione verso le attività formative e di preparazione operativa legate al soccorso e alla Protezione Civile.

L’evento si inserisce in una visione più ampia che vede il K9 Mantrailing come strumento operativo fondamentale, ma anche come linguaggio comune tra Paesi, capace di superare confini geografici e culturali in nome dell’efficacia, della professionalità e del servizio alla collettività.