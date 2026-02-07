Torino Comics cambia pelle: la XXX edizione si svolgerà alla Certosa Reale di Collegno

Una rivoluzione nel mondo degli eventi pop italiani: quest’anno Torino Comics cambia pelle. Dal 17 al 19 aprile la manifestazione organizzata da Just for fun in joint venture con P&P Italia diventa un grande festival outdoor: l’evento, che nel 2026 raggiunge il significativo traguardo di trenta edizioni, sarà ospitato alla Certosa Reale di Collegno e al Parco Dalla Chiesa, per tre giorni dedicati a fumetti, cosplay, giochi, musica e creatività.

Una scelta coraggiosa, strategica e ambiziosa che inaugura un nuovo capitolo nella storia di Torino Comics, nato nel 1994 e punto di riferimento nazionale per gli amanti della cultura pop.

“Questa forma rappresenta un’opportunità straordinaria per Torino Comics – dichiara Maurizio Ragno, Head of Organization di Just For Fun -. Per la trentesima edizione, momento simbolico per la manifestazione, cercavamo uno spazio aperto, riconoscibile e già vocato agli eventi: la Certosa Reale di Collegno, grande area verde dell’area metropolitana torinese e già sede di importanti appuntamenti culturali e musicali, risponde perfettamente a questa visione. È un luogo che consente di articolare perfettamente le diverse anime della manifestazione: fumetto, cosplay, musica, gioco e intrattenimento. Grazie alla collaborazione con la Città di Collegno ci impegniamo a realizzare un’edizione indimenticabile, capace di attrarre un pubblico molto vasto e di generare un impatto turistico, economico e culturale significativo”.

“Accogliere la trentesima edizione di Torino Comics alla Certosa Reale rappresenta per Collegno una grande occasione, e allo stesso modo una sfida che affrontiamo con entusiasmo. Lo scorso anno, al Lingotto, Torino Comics ha accolto 70mila visitatori in tre giorni: la nostra Città non ha mai accolto una manifestazione di questa portata, una sfida che gli uffici del Comune accolgono con prontezza per il grande nome di Torino Comics e per le belle ricadute che ci auguriamo il territorio potrà ricevere - spiega il sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone -. La scelta poi della Certosa Reale come nuova casa di Torino Comics segna un passaggio storico, che unisce tradizione e innovazione in un luogo capace di parlare al presente e al futuro. Collegno crede profondamente nella cultura come motore di sviluppo, inclusione e partecipazione”.

La Certosa Reale di Collegno: il nuovo grande palcoscenico di Torino Comics

La Certosa Reale di Collegno, fondata nel XVII secolo come monastero certosino per volere dei Savoia, è uno dei complessi storici più significativi dell’area torinese. Nel corso dei secoli il complesso ha cambiato più volte funzione, fino a essere restituito alla città grazie a un ampio progetto di recupero e valorizzazione. Oggi è un grande parco urbano e un polo culturale che ospita eventi e manifestazioni di rilievo nazionale, palcoscenico ideale per un evento che coniuga cultura pop, arte e contemporaneità.

All’interno di questo suggestivo teatro a cielo aperto si svilupperà l’edizione 2026 di Torino Comics. Il palco principale della manifestazione sarà ospitato nel Cortile della Lavanderia a Vapore, lo stesso spazio che ogni anno accoglie eventi musicali di rilievo come il Flower Festival, confermandosi luogo ideale per grandi eventi dal vivo. Sul main stage avranno luogo i concerti, le competizioni cosplay internazionali, organizzate in collaborazione con la Cospa Family, e il premio di doppiaggio Onda Sonora. Il giardino adiacente sarà dedicato all’area commerciale, con tensostrutture dedicate a tutte le realtà che propongono gadget, oggetti e memorabilia legati alla cultura pop.

L’incantevole porticato del Chiostro maggiore accoglierà l’artist alley e l’area autori, dove il pubblico potrà osservare all’opera fumettisti, disegnatori e pittori e richiedere autografi, sketch e disegni personalizzati; il giardino centrale del Chiostro, affacciato sul porticato, sarà riservato all’area editori, mentre la Sala delle Arti ospiterà mostre tematiche. I viali alberati che collegano il Cortile della Lavanderia al Chiostro diventeranno il percorso naturale delle associazioni e delle attività cosplay, tra sfilate, incontri e animazione diffusa. Il parco circostante ospiterà ulteriori aree commerciali e l’area sport, realizzata in collaborazione con le associazioni del territorio, con tornei, prove gratuite e attività dedicate a un pubblico di tutte le età.

Un’ampia area sarà dedicata al K-pop, genere musicale originario della Corea del Sud, diventato negli ultimi anni un fenomeno culturale che ha conquistato un pubblico internazionale trasversale per età e genere. Tornerà la K-pop League Italia, competizione nazionale di danza K-Pop che premia le migliori crew italiane.

A completamento di un’esperienza immersiva sviluppata negli spazi aperti della Certosa, in dialogo costante con il paesaggio e la storia del luogo, spazi dedicati ai giochi da tavolo, di carte e di ruolo, con sessioni di gioco e dimostrazioni, pensate per coinvolgere adulti e famiglie in un’esperienza ludica e culturale. Non mancheranno infine eventi, talk, meet & greet e appuntamenti di intrattenimento.

BillyBella ambassador ufficiale di Torino Comics 2026

L’area creator di Torino Comics è lo spazio dedicato all’incontro tra pubblico, influencer e star del web. Ambassador ufficiale della XXX edizione è BillyBella, content creator da oltre mezzo milione di follower che unisce la passione per la cultura pop — tra serie TV e videogiochi — ai temi cari alla Gen Z. Attraverso Cambio Vita, il format con cui cerca il proprio posto nel mondo, racconta la sua quotidianità tra natura, equitazione e palestra, mettendosi costantemente alla prova in nuove sfide come l'automobilismo e l'arrampicata.

Accessibilità e inclusività: le parole chiave di Torino Comics

Torino Comics vuole essere un festival per tutte e tutti. Anche per l’edizione 2026 è confermata la collaborazione con la CPD – Consulta per le Persone in Difficoltà, realtà torinese che da oltre trent’anni è in prima linea sui temi della disabilità. Per un cambio culturale anche attraverso l’organizzazione di grandi eventi, la CPD promuoverà una serie di azioni per rendere l’evento e i suoi spazi fruibili per chiunque, e per sensibilizzare l’intero pubblico sulle difficoltà, le esigenze e le varie espressioni delle persone con disabilità. Tra queste spicca il ritorno della Città dell’Agenda della Disabilità, l’iniziativa nata nell’ambito del progetto dell’Agenda della Disabilità, con le sue prove esperienziali pensate per mettersi nei panni degli altri e per comprendere quanto la disabilità non sia un mondo a parte; ma parte di questo mondo. La scommessa è quella di promuovere l’inclusione sociale attraverso la dimensione del gioco, uno strumento ideale per accrescere la propria consapevolezza personale e l’apprendimento più in generale.