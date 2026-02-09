Maltempo sulle Alpi, più stabile sulle pianure. Il meteo dei prossimi giorni scaccia via la pioggia (almeno per un po')

Non sarà un periodo di vera e propria tregua, ma le piogge saranno meno presenti sulle aree di pianura. Forte maltempo sulle Alpi da domani e in parte in Liguria. Temperature in rialzo da mercoledì.

A Torino quindi avremo questa situazione.



Oggi lunedì 9 febbraio cielo nuvoloso o molto nuvoloso ma senza precipitazioni rilevanti, anche se qualche occasionale piovasco sui rilievi sarà possibile al pomeriggio. Temperature nella media del periodo con massime comprese tra 11 e 12 °C. Venti generalmente assenti o deboli variabili.

Da martedì 10 a giovedì 12 febbraio. Correnti occidentali molto intense portano varie perturbazioni a cominciare dal pomeriggio/sera di martedì. Tuttavia le precipitazioni saranno relegate per lo più sulle aree alpine e sulla Valle d'Aosta. Inizialmente con neve a quote medie, poi da mercoledì a quote più alte per l'aumento delle temperature che saranno oltre la media del periodo.

Sulle pianure piogge deboli e irregolari per via della schermatura dovuta alle Alpi, e per lo più tra domani sera e mercoledì notte. Temperature stazionarie domani, poi in aumento da mercoledì. Le massime passeranno da 10/12 °C a 13/14 °C, minime anche in leggero aumento e con valori intorno 5/6°C.

Venti forti o molto forti di Foehn sulle Alpi, con raffiche localmente oltre i 90/100 km/h, a partire da domani sera. In pianura venti deboli variabili, qualche raffica di Foehn sulle pedemontane in particolare giovedì.



Successivamente il quadro meteorologico non accenna a stabilizzarsi per lunghi periodi, e nel fine settimana una nuova perturbazione potrebbe portare ad un abbassamento delle temperature con una breve fase pienamente invernale. Evoluzione da confermare nei prossimi aggiornamenti.

