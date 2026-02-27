“Carnevale in Vetrina”, a Nichelino premiati i negozi che hanno partecipato alla prima edizione del concorso

A Nichelino la prima edizione del concorso "Carnevale in Vetrina" che ha coinvolto il commercio di vicinato è stata un successo. “Siamo contentissimi della risposta che c’è stata da parte dei commercianti – commentano il Sindaco Giampiero Tolardo e l’Assessora al Commercio Giorgia Ruggiero - Il concorso è stata una scommessa che si è giocata in pochissimi giorni ed è stata vincente. Questa prima edizione è stata partecipata e ha saputo cogliere un’esigenza, quella di mettersi in gioco e farsi conoscere sempre più dai cittadini-consumatori”.

I partecipanti hanno avuto tempo fino al 31 gennaio per allestire le vetrine e fino al 3 febbraio per inviare foto delle composizioni. Una foto per ogni vetrina è stata pubblicata sulla pagina facebook della Città di Nichelino dal 5 all’11 febbraio (ore 12) così da essere votata dalla giuria popolare.

Tutti i vincitori

Il 24 febbraio si è riunita la commissione che ha valutato le vetrine e, tenuto conto anche delle votazioni (ovvero dei singoli like) online ha stilato la classifica:

1. Le Vie del Cuore (Articoli regalo – via Torino, 202)

2. Frutta e Verdura da Renata (via Juvarra, 30)

3. Controvento (Abbigliamento – via XXV Aprile, 16/B)

4. Azzurro (Abbigliamento – via S. Francesco d’Assisi, 90)

5. Estetica Fiore (via Torino, 190)

6. Caffè Bistrot (via Torino, 35)

7. ex equo La Casa del pane (via Cimarosa, 17) ed Elite Parrucchieri (via Torino, 212)

8. Farmacia S. Edoardo (via Buonarroti, 1)

9. Tabaccheria Chanel (via XXV Aprile, 16)

La premiazione

La premiazione in Consiglio è stata l’occasione ufficiale per festeggiare tutti i partecipanti e il commercio nichelinese. “Un enorme grazie a chi ha partecipato, ma anche a chi non è riuscito ad organizzarsi ma avrebbe voluto – concludono il Sindaco e l’Assessora al Commercio - Il prossimo anno speriamo di avere ancora più concorrenti per fare sempre più bella la nostra Nichelino e dare sempre più risalto al commercio di vicinato”.