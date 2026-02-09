Stop agli incidenti all’incrocio, arriva la freccia per la svolta a sinistra

Dopo mesi di criticità legate a code e incidenti, cambia finalmente la viabilità all’incrocio tra via Pio VII e via Bossoli, uno dei punti più problematici del quartiere Filadelfia. L’intervento è stato illustrato in Circoscrizione 8 dal coordinatore alla Viabilità Alberto Loi Carta, a seguito delle numerose segnalazioni pervenute al centro civico.

Lavori idropolitana

“L’incrocio è stato vittima dei lavori Smat per la realizzazione dell’idropolitana - ha spiegato Loi Carta -, ma anche una volta venuto meno il cantiere sono continuati i sinistri e gli ingorghi, soprattutto durante le manovre di svolta nelle ore di punta”.

Una svolta, quella verso sinistra, importante per gli automobilisti ma spesso foriera di strombazzate di clacson e pericoli per l’incolumità. Così per rispondere alle criticità, la Circoscrizione ha introdotto, al termine di alcuni sopralluoghi in loco, una nuova organizzazione dei flussi di traffico.

Come funziona

In entrambi i sensi di marcia è stata introdotta la svolta a sinistra e regolamentata la svolta a destra, accompagnando le modifiche con una nuova segnaletica orizzontale molto chiara. Con l’obiettivo di separare meglio i flussi veicolari e ridurre le situazioni di conflitto tra auto in transito e veicoli in manovra.

Le difficoltà dell’incrocio erano state più volte segnalate anche dai consiglieri circoscrizionali. In primis dal capogruppo dei Moderati, Antonio Palumbo, autore di un ordine del giorno votato all’unanimità. “Svoltare a destra verso la stazione o a sinistra in direzione del centro civico - ha ricordato Palumbo -, era diventato orma veramente molto pericoloso. Soprattutto se in presenza di autobus, in grado di ridurre la visibilità alle auto. Sono molto contento che con le novità introdotte il livello di pericoloso si sia abbassato drasticamente”.