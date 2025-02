Lavoratore in nero travolto dalle macerie in un cantiere a Collegno: “Abbandonato al suo destino”

Continua a fare discutere il caso dell’operaio peruviano, assunto in nero, che al primo giorno di lavoro è stato travolto (insieme al suo titolare) da alcune macerie in un cantiere di Collegno.

“Si tratta di un episodio che ci riporta indietro negli anni quando, anche a Torino, lavoratori irregolari subivano infortuni sul lavoro e venivano abbandonati al loro destino. Sempre al primo giorno di lavoro", dice Massimiliano Quirico , direttore di Sicurezza e Lavoro . "Per evitare di piangere altre vittime e perdere i diritti faticosamente acquisiti è opportuno vigilare di più nei cantieri, anche in quelli privati, e, soprattutto, fare applicare il contratto nazionale edile , che prevede 16 ore di formazione obbligatoria prima di mettere piede in un cantiere. Si potrebbero evitare tanti infortuni e mettere fine all'ipocrisia di vittime ‘neo assunte’”.

Anche i sindacati invitano a tenere alta la guardia. “È assurdo che nel 2025 accadano ancora casi nel genere che in passato erano molto più frequenti, fino a quando, grazie all’intervento dei sindacati, dal 1° gennaio 2009 sono state introdotte le 16 ore di formazione preventiva obbligatoria in edilizia”, dichiara Giuseppe Manta, segretario generale FenealUil Piemonte. “Il problema principale però – denuncia Manta – è che gli ispettori sono ancora troppo pochi rispetto ai tanti cantieri presenti, sia pubblici che privati, e hanno poche risorse per intervenire, anche in seguito a nostre segnalazioni».