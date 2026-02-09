 / Eventi

Domenica 15 febbraio

Carnevale in Cascina Roccafranca: un festa con animazione e laboratori per i bambini

La Cascina Roccafranca organizza anche quest’anno un appuntamento per festeggiare il Carnevale. 

Domenica 15 febbraio dalle ore 15.30 una Festa per famiglie: animazione, battaglia di coriandoli, bugie di carnevale e laboratori per i più piccoli.

Quasi tutte le attività si tengono all’esterno, nel bellissimo cortile di Cascina Roccafranca (ad eccezione dei laboratori 2-6 anni). In caso di maltempo la festa si farà comunque negli spazi interni della cascina. 

Ingresso a offerta libera per tutte le attività.

Per info: www.cascinaroccafranca.it 

