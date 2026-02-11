Trofarello, incontro pubblico sui lavori di ampliamento del Cimitero Capoluogo e di Valle Sauglio

Un momento di ascolto, trasparenza e partecipazione: è con questo spirito che l’Amministrazione comunale di Trofarello ha promosso l’incontro pubblico dedicato al Cimitero Capoluogo e al Cimitero di Valle Sauglio, in programma sabato 14 febbraio alle ore 10.30, presso la Sala Nimbo – Marzanati, in via Cesare Battisti 25.

Luoghi sensibili per la comunità

L’iniziativa nasce dall’esigenza di condividere con la cittadinanza scelte importanti che riguardano luoghi particolarmente sensibili per la comunità, non solo dal punto di vista infrastrutturale ma anche umano e sociale.

Durante l’incontro verranno illustrati i lavori di ampliamento del cimitero capoluogo, 300 loculi e 100 cinerari, e gli interventi di manutenzione che riguarderanno anche il cimitero di Valle Sauglio, interventi pensati per migliorare decoro, funzionalità e accessibilità degli spazi. Un passaggio significativo riguarderà inoltre il nuovo appalto per la gestione dei servizi cimiteriali, con l’obiettivo di garantire standard più elevati di qualità e continuità del servizio. Verrà presentato anche il progetto di videosorveglianza.

La prevendita dei loculi

Altro tema centrale sarà l’avvio della prevendita dei loculi, con la presentazione ufficiale dell’avviso pubblico: un’informazione attesa da molti cittadini, che potranno così conoscere modalità, tempi e criteri dell’iniziativa. Saranno 100 i loculi che potranno essere acquistati in prevendita. Sarà presente il funzionario comunale che si occuperà della gestione delle assegnazioni.

Non meno importante sarà il momento dedicato alla raccolta di suggerimenti e osservazioni: l’Amministrazione intende infatti fare di questo incontro un vero spazio di confronto, in cui ascoltare le esigenze, le proposte e le criticità segnalate sullo stato dei due cimiteri. "I cimiteri sono luoghi che appartengono alla memoria collettiva di Trofarello – sottolinea l’Amministrazione comunale – ed è fondamentale che le decisioni che li riguardano siano condivise e comprese. Per questo abbiamo scelto di incontrare direttamente i cittadini".

I prossimi incontri in programma

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza: partecipare significa contribuire in modo concreto alle scelte che riguardano la comunità. L’appuntamento di sabato 14 fa parte di una serie di incontri con la popolazione organizzati dall’Amministrazione; dopo quello sui lavori straordinari al Viale della Resistenza, molto partecipato, i prossimi avranno ad oggetto: l’area sportiva di Valle Sauglio; il giardino 0-6 di Via San Rocco; opere di rallentamento del traffico su Via Umberto Primo; la riqualificazione del giardino di Via Garibaldi; Galleria Europa (tettoie ex fornaci); nuovo lotto di riqualificazione strade comunali.