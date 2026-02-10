Lo Storico Carnevale di Ivrea si prepara ad un grande Giovedì Grasso

Ivrea si prepara a un Giovedì Grasso di grande emozione con storia, tradizione, musica e piazze animate dal primo pomeriggio fino a sera. Il Giovedì Grasso dello Storico Carnevale è da sempre uno dei momenti più suggestivi e partecipati della manifestazione: prima dell’arrivo delle grandi sfilate, della Vezzosa Mugnaia e della celebre Battaglia delle Arance, la città vive una giornata ricca di tradizione, storia e spirito collettivo che culmina in una serata di festa tra le piazze. Un momento iconico, quest’ultimo, soprattutto per i giovani, che nel tempo ha subito diverse evoluzioni fino ad arrivare all’attuale formula capace di coinvolgere pubblici diversi, animare più luoghi della città e offrire proposte musicali e artistiche eterogenee.

Durante il pomeriggio di giovedì 12 febbraio, il cuore della Festa si sposta tra Piazza di Città e le vie del centro con le celebrazioni ufficiali: passaggio simbolico dei poteri civili dal Sindaco al Generale, Calzata del Berretto Frigio, salita del Generale a cavallo; ma anche visite di Generale, Stato Maggiore e Abbà alle scuole (quest’anno: la scuola dell'infanzia S.Michele, la primaria dei Salesi "Istituto C. Cagliero", la primaria di San Bernardo e la scuola primaria "C. Nigra"), alle autorità cittadine e al Vescovo. Novità di quest’anno il ritorno al Palazzo Vescovile. “Quest’anno abbiamo pensato di tornare alle origini: il luogo in cui il Generale e gli Abbà verranno accolti sarà il Vescovado. Le cerimonie di rito saranno collocate nel Salone dei Papi al secondo piano ma con il Generale è anche prevista una visita al Salone degli affreschi dove sono raffigurate la città e la diocesi di Ivrea con i loro patroni. È un ritorno alla bellezza che certamente dovrà tenere conto anche delle più recenti norme sulla sicurezza. Confidiamo che questo non ci impedirà di vivere al meglio e con trepidazione la solennità dell’evento” – fa sapere Monsignor Daniele Salera.

Non mancano la tradizionale fagiolata di Via Palma, il pomeriggio di giochi e animazioni dedicato ai più piccoli e, naturalmente, la cerimonia di Investitura degli Oditori e degli Intendenti Generali delle Milizie e Genti da Guerra del Canavese in Municipio. Una giornata, dunque, ricca di appuntamenti ed emozioni. Questi momenti, immersi nello spirito storico e comunitario, preparano la città alla serata, attesa da tutti, quando le vie del centro si trasformeranno in un grande spettacolo di musica e allegria.

Dopo le emozioni del pomeriggio, con il calare della sera, dalle 21:00 in poi, il centro storico si anima con bande e spettacoli in città, un evento musicale che trasforma Piazza Ottinetti, Piazza di Città, Piazza Maretta e il Borghetto in un palcoscenico a cielo aperto. La formula è semplice ma efficace: gruppi itineranti di musicisti attraversano le piazze, suscitando entusiasmo nel pubblico che si fa trascinare da ritmo e divertimento.

Quest’anno il pubblico potrà seguire esibizioni di otto formazioni, tutte capaci di regalare energia e spettacolo: gli Amis dal Furn, irriverenti e teatrali, travolgeranno le piazze con rock, dance ed eurobeat, trasformando ogni uscita in un momento di allegria collettiva; la Street Brass Band, urbana e festosa, proporrà arrangiamenti freschi e vivaci di jazz, pop e musica moderna; la General Vincent Marching Band, dinamica e coreografica, trasformerà ogni performance in uno show visivo e coinvolgente; la Cürva Street Band, eclettica e originale, farà viaggiare il pubblico tra folk, jazz, swing, New Orleans Style, latino-americano, rock ’n’ roll e grandi successi contemporanei, con ogni performance resa unica da assoli, variazioni e gag; la Prisma Band aggiungerà ritmo, coreografie e spettacolo, con un repertorio che spazia da pop e rock a tanghi, colonne sonore e musica popolare; la Tequila Band Itinerante proporrà musica itinerante e gioiosa senza amplificazione, con performance che incentivano la partecipazione del pubblico; i Desperados Show Band, esplosivi e fantasiosi, mescoleranno dance, funky e brani commerciali con coreografie spettacolari e ballerine esuberanti; infine il Corpo Bandistico Città di Mede, storico e appassionato, porterà note e tradizione musicale dalla Lomellina in ogni angolo della città.

Lo scorso anno migliaia di spettatori hanno partecipato alla serata muovendosi liberamente tra le esibizioni e lasciandosi trasportare dai suoni, dai colori e dall’allegria. Anche quest’anno l’idea degli organizzatori è la stessa: offrire a famiglie, giovani e visitatori un momento di festa prima che il Carnevale entri nei suoi momenti più intensi e rituali dei giorni successivi. In attesa delle celebrazioni principali e della Battaglia delle Arance, il Giovedì Grasso resta un’occasione unica in cui musica, tradizione e convivialità si incontrano, regalando a Ivrea una serata di grande coinvolgimento e divertimento.

Per ulteriori info: https://storicocarnevaleivrea.it/it/Edizione-2026/Programma-Gruppi-Ospiti/