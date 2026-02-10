A Cavour apericena e staffetta di San Valentino in memoria di Luigi Allasia

L’evento ‘Al mio Valentino. In memoria di Luigi Allasia’ è nato per ricordare l’imprenditore cavourese mancato il 20 giugno 2018, a 50 anni. “Tutto nasce dal desiderio di un evento per ricordare mio marito, proponendolo sul territorio, coinvolgendo tante persone di Cavour e cogliendo l’occasione di San Valentino per guardare all’amore in un senso più ampio. Ho invitato l’Airc, che sarà presente per tutti e due i giorni”, spiega Chiara Ballarino, moglie di Allasia.

Si inizierà sabato 14 febbraio alle 16, al Salone Comunale di Cavour, con il convegno ‘L’amore al tempo dell’intelligenza artificiale’. A dialogare saranno don Dario Ruà, della diocesi di Saluzzo, e Francesco Ballarino, rappresentante Fai Giovani.

Dopo la conferenza ci si recherà davanti alla Fontana Romana, dove Ballarino distribuirà i lumi alle coppie, in preparazione alla benedizione di don Gianni Carignano, prevista per le 17,40, nella Chiesa di San Lorenzo, di fronte alla Reliquia di San Valentino.

Alle 19,30 è stata organizzata un’apericena alla tenuta La Morra, in via Villafranca 77, a 35 euro. “Chi desidera avrà poi la possibilità di fare la propria donazione all’Airc, da inserire nell’urna dedicata”. Per info e prenotazioni è possibile contattare il 331 4074301.

Domenica 15 l’appuntamento è alle 8,30 in piazza Sforzini, dove alle 9,30 partirà la ‘Staffetta di San Valentino – Lui e Lei’. Il costo dell’iscrizione è di 10 euro, il ricavato sarà devoluto in beneficenza a sostegno della ricerca, e si potrà partecipare con il certificato medico. “Le coppie si formeranno al momento e riceveranno dei ricchi premi, gentilmente offerti dai commercianti di Cavour, che ringrazio di cuore, mi hanno aiutato tantissimo”, sottolinea Ballarino. Per ulteriori informazioni i numeri da contattare sono 348 7449570 e 340 8604370.

Seguirà, alle 11, la messa degli innamorati nella Chiesa di San Lorenzo, in memoria di Allasia.