Paolo Ciani a Moncalieri per la chiusura della campagna elettorale

Domani, venerdì 22 maggio, dalle ore 11 alle 12.30 l'onorevole Paolo Ciani, segretario nazionale di Democrazia Solidale - DemoS, sarà presente al Circolo Dravelli, via Praciosa 11 a Moncalieri, per l'evento di chiusura della campagna elettorale dei candidati al consiglio comunali Fabrizio Pollino e Martina Piazza, che in DemoS si riconoscono.

L'incontro si pone in continuità con l'evento "Costruire comunità" svoltosi sabato 16 a Roma tra le anime riformiste e cattoliche del centro sinistra, cui ha partecipato anche Romano Prodi. Martina Piazza e Fabrizio Pollino sono candidati nella Lista Civica "Moncalieri più di prima" che corre in appoggio del candidato sindaco del centro sinistra Lorenzo Mauro. L'incontro, cui saranno presenti il sindaco uscente Paolo Montagna e Lorenzo Mauro, sarà introdotto e moderato dalla segretaria regionale di Demos Elena Apollonio.

L'incontro vuole evidenziare come Martina Piazza e Fabrizio Pollino intendano declinare nell'amministrazione di Moncalieri i principi di inclusione, di partecipazione, di investimento in lavoro, istruzione, sanità emersi nell'incontro di Roma.