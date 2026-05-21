Elezioni Moncalieri, Maurizio Fontana lancia l'appello al voto: "Dopo 32 anni serve un cambio di passo" [VIDEO]

Si avvia verso la conclusione la campagna elettorale a Moncalieri in vista del voto del 24 e 25 maggio. A ridosso della scadenza elettorale, il candidato sindaco del centrodestra, Maurizio Fontana, ha voluto rivolgere un ultimo appello ai cittadini, puntando tutto sulla necessità di un cambiamento per il comune e sulla sua storia di radicamento sul territorio.

Fontana, figura nota nel panorama locale per il suo trascorso professionale, si presenta alla guida di una coalizione di centrodestra che unisce le principali forze politiche dell'area e realtà civiche. A sostenerlo ci saranno infatti le liste di Fratelli d’Italia, Lega Fontana Sindaco - Civici per il tuo territorio e Forza Italia con Unione di Centro di Moncalieri.

L'appello al voto e la richiesta di fiducia

Nel suo discorso, il candidato ha rimarcato la distanza dalla politica tradizionale, presentandosi come un'alternativa pragmatica dopo oltre tre decenni di amministrazioni dello stesso segno politico: "Abbiamo voglia di cambiamento. Abbiamo voglia, dopo 32 anni, di provarci anche noi. Dateci questa opportunità perché abbiamo una buona squadra, abbiamo i motivi per poter cambiare un po' di cose."

Dalla guida dell'azienda all'impegno per il territorio

Un passaggio centrale dell'appello è dedicato alla sua esperienza professionale e alla profonda conoscenza del tessuto sociale ed economico moncalierese, elementi che intende trasporre nell'azione di governo della città: "Non sono un politico. Mi conoscete praticamente tutti per quella che è la mia storicità e la conoscenza del territorio. Do lavoro a un centinaio di famiglie, come voi sapete, e vorrei, visto il mio ritiro dall'azienda, dedicarmi interamente al bene di questo paese."

L'obiettivo dichiarato è quello di applicare un approccio gestionale e concreto, capace di sbloccare il potenziale della città: "A poter fare quello che magari gli altri non sono riusciti in questi anni o, comunque, sotto una veduta un po' più imprenditoriale. Per una Moncalieri migliore votateci!".

I seggi per l'elezione del nuovo sindaco e del consiglio comunale rimarranno aperti nelle giornate di domenica 24 e lunedì 25 maggio.