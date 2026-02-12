Nasce la prima area cani del centro città: festa con gli amici a 4 zampe [FOTO]

Torino ha la sua prima area cani nel cuore del centro. È stato inaugurato questa mattina, in corso Galileo Ferraris angolo via Revel, uno spazio di 400 metri quadrati realizzato con il contributo di Arcaplanet e destinato a diventare un punto di riferimento per i proprietari di h a parte dei circa 80mila cani censiti in città.

La sponsorizzazione privata

Si tratta, come detto, della prima area cani del centro e anche della prima realizzata attraverso una sponsorizzazione privata. Un modello di collaborazione che punta a rispondere a un’esigenza concreta emersa negli ultimi anni: la carenza di spazi dedicati agli amici a quattro zampe nelle zone più centrali.

“Una volta emerso il problema - ha sottolineato la presidente della Circoscrizione 1, Cristina Savio - abbiamo studiato con i vari uffici della città quali potessero essere le aree potenzialmente adibite a questo ruolo. Ne abbiamo identificate otto”. Un lavoro di mappatura che apre la strada a possibili nuovi interventi.

Tresso: “Gestiamola bene”

La difficoltà di trovare luoghi idonei in centro è legata alla conformazione urbana. “Purtroppo queste aree mancano perché gli spazi verdi sono meno e dobbiamo anche tutelare gli spazi aulici” ha aggiunto l’assessore al Verde del Comune di Torino, Francesco Tresso. “Questa si aggiunge alle altre 55 che gestiamo in città. È un’occasione importante, ma va gestita al meglio”. Merito della realizzazione va anche dato alla capogruppo di FdI alla 1, Grazia Poggio Sartori, autrice di una mozione nel 2022. “All’epoca esisteva solo un posto dove portare i cani, al parco Clessidra - va precisato Poggio Sartori - Arrivare a questo risultato non è stato semplice. Il territorio del Centro ha caratteristiche ben definite ma siamo felici di aver raggiunto questo risultato”.

Per Arcaplanet, partner dell’iniziativa, l’area rappresenta molto più di un recinto a 4 zampe. “L’area cani è un bene comune che va tutelato”, ha dichiarato Monica Gagliardi, Chief Customer Officer dell’azienda. “Ci auguriamo di poter animare quest’area con iniziative a tutela dei nostri amici a quattro zampe”.

All’inaugurazione erano presenti anche il medico veterinario di Arcaplanet, Alice Cardente, il coordinatore all’Ambiente Enrico Tamburini e il consigliere comunale dei Moderati Simone Fissolo.