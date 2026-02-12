Rivoli spegne le luci dei suoi simboli per “M’illumino di Meno”

Anche la Città di Rivoli rinnova la propria adesione a “M’illumino di Meno”, la campagna nazionale sul risparmio energetico e sugli stili di vita sostenibili promossa da Rai Radio2 con la trasmissione Caterpillar, giunta alla XXII edizione e celebrata il 16 febbraio, data della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, istituita con la Legge n. 34 del 2022.

Per l’edizione 2026, intitolata “M’illumino di Scienza”, la città parteciperà con un gesto simbolico ma significativo: lo spegnimento, dalle 20 alle 21, delle illuminazioni del Castello di Rivoli, dell’Obelisco e del Campanile di Santa Maria della Stella, luoghi rappresentativi dell’identità storica e culturale cittadina.

Un’iniziativa che si inserisce in un percorso più ampio di sensibilizzazione ambientale portato avanti negli anni dall’Amministrazione comunale, attraverso progetti e campagne dedicate alla sostenibilità, tra cui la partecipazione alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, il Piedibus in alcune scuole cittadine e le iniziative legate al Festival del Verde, con l’obiettivo di diffondere una cultura della responsabilità ambientale e dell’uso consapevole delle risorse.

Accanto allo spegnimento simbolico, i cittadini sono invitati a partecipare attivamente compilando il form online dedicato sul sito della città di Rivoli, che permetterà di stimare il contributo individuale in termini di energia risparmiata e riduzione delle emissioni di CO₂, trasformando un gesto simbolico in un’azione collettiva e misurabile.

«La sostenibilità si costruisce con scelte quotidiane e con il contributo di tutta la comunità. — dichiara l’assessore all’Ambiente Angelo Tribolo — Aderire a M’illumino di Meno significa rafforzare un impegno che a Rivoli portiamo avanti durante tutto l’anno, promuovendo mobilità sostenibile, educazione ambientale e partecipazione dei cittadini. Spegnere le luci dei luoghi simbolo della città è un invito a fermarsi e riflettere sul valore dell’energia e sulle responsabilità che condividiamo verso il futuro».