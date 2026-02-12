"Chirurgia dell'anima" di Luca Spaziante "conquista" anche il Senato

Un incontro molto seguito, quello promosso dalla senatrice Paola Ambrogio (Fdi) e organizzato da Radio Parlamentare – Percorso Consapevole tra scienza, ascolto e cura: quando la bellezza diventa un percorso di consapevolezza



Ampia partecipazione e un confronto intenso, ieri, in Senato, a Roma, per la presentazione del volume del chirurgo plastico torinese, Luca Spaziante, "Chirurgia dell'Anima. Oltre la forma verso l'essenza", un libro che propone una prospettiva originale sulla cura di sé: non come scorciatoia o trasformazione "da copertina", ma come cammino graduale, fatto di ascolto, consapevolezza e rispetto dell'identità personale.



Nel corso dell'incontro - promosso dalla senatrice Paola Ambrogio e organizzatao da Radio Parlamentare – Percorso Consapevole - è emersa con forza l'idea che il benessere non possa essere ridotto alla superficie: corpo e mente, nel vissuto quotidiano, restano un tutt'uno "indissolubile", e la cura autentica passa anche dalla capacità di riconoscere quelle ferite invisibili che non fanno rumore, ma incidono in profondità.



"Chirurgia dell'Anima" non è un manuale di tecniche né un elenco di "trucchi" per apparire diversi; è piuttosto un invito a ricucire con pazienza "gli strappi del nostro tessuto più intimo", dando un nome ai dolori silenziosi, alle insicurezze, alle cicatrici interiori che possono diventare "sbarre invisibili" se non vengono guardate con delicatezza e lucidità.



Accanto al tema della guarigione interiore, il volume porta al centro anche una visione etica della medicina estetica e della chirurgia plastica: il compito del medico non è "trasformare" imponendo un modello astratto, ma accompagnare le persone a far emergere una bellezza personale, coerente e riconoscibile. Un principio sintetizzato in una formula che ha fatto da filo rosso anche durante la serata: "correggere senza stravolgere, rivelare e non trasformare".



Il libro si propone così come un percorso di consapevolezza: non promette risposte universali, ma offre prospettive, domande e strumenti di riflessione, con l'obiettivo di aiutare il lettore a guardarsi con occhi più "dolci" e comprensivi, e a ricomporre un equilibrio più profondo tra ciò che si è dentro e ciò che si mostra fuori.



Oltre all'autore e alla senatrice Ambrogio, hanno portato i saluti istituzionali i senatori Francesco Zaffini, Presidente della Commissione Affari sociali, Sanità, Lavoro Pubblico e Previdenza Sociale, Giorgio Maria Bergesio, membro della Commissione Industria e l'On. Guido Quintino Liris, Presidente dell'intergruppo parlamentare sulla prevenzione e le emergenze sanitarie nelle aree interne. Sono poi intervenuti Livio Tranchida, direttore Generale della stessa Azienda Ospedaliero-Universitaria; Maurizio Pompili, direttore UOC di Psichiatria dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant'Andrea di Roma; Elisa Picardo, ginecologa presso l'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e Presidente ACTO Piemonte; Francesco De Lorenzo, presidente della Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (FAVO). A introdurre e moderare è stata Cristina Del Tutto, CEO & Founder di Radio Parlamentare – Percorso Consapevole.