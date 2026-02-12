Nuovo Piano Regolatore, la Circoscrizione 5 dice no: “Difendiamo mercati e negozi di vicinato”

Parere contrario della Circoscrizione 5 sulle norme del nuovo Piano Regolatore Generale della Città di Torino. A spiegare le motivazioni è il Coordinatore alle Attività Produttive e Lavoro, Alfredo Ballatore, che rivendica una scelta “a tutela dei mercati rionali, del commercio di vicinato e dell’identità economica dei quartieri”.

Stop alla grande distribuzione

Il punto centrale riguarda lo stop alla grande distribuzione. "Abbiamo chiesto il divieto di aprire nuovi centri commerciali o medie strutture di vendita nel raggio di 500 metri dai nostri mercati rionali e dalle vie storiche del commercio", spiega Ballatore. Nel mirino, in particolare, la tutela dei mercati di Borgo Vittoria, Madonna di Campagna, Lucento e Vallette. "Non si toccano", ribadisce.

La proposta avanzata dalla Circoscrizione punta anche a vincolare una quota degli interventi di riqualificazione urbana: il 20% delle grandi aree rigenerate dovrebbe essere destinato per legge ad artigiani, laboratori di innovazione e realtà del terzo settore, con affitti calmierati. "I quartieri devono vivere di competenze e solidarietà, non solo di cemento", sottolinea il coordinatore.

Gli edifici abbandonati

Altro tema sollevato è quello degli edifici abbandonati. La richiesta è di accelerare il cambio di destinazione d’uso per trasformare gli stabili degradati in spazi e servizi utili ai cittadini, restituendo maggior funzionalità alle strade della zona nord-ovest della città.

"Restiamo dalla parte di chi ogni giorno alza la serranda e di chi vive il quartiere. Vogliamo un Piano Regolatore che guardi al futuro, ma che rispetti la nostra storia e il nostro lavoro", conclude Ballatore.