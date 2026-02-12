Grugliasco si illumina di meno: il 16 febbraio spegne l'insegna del Municipio e la Torre Civica

Il 16 febbraio è “M'illumino di meno”, la giornata di sensibilizzazione promossa da Rai Radio 2, per riflettere sul consumo di energia e diffondere la cultura del risparmio delle risorse e della sostenibilità ambientale.

Grugliasco aderisce all'iniziativa spegnendo simbolicamente le luci non indispensabili. Dalle 18.30 in poi, infatti, saranno spente l'insegna luminosa del Palazzo Municipale e l'illuminazione posta al servizio della Torre Civica.

Un piccolo gesto che, insieme a quelli di ognuno di voi, può contribuire concretamente a costruire un futuro più sostenibile per tutti.