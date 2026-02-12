Alpignano, non si ferma all'alt, causa un incidente e scappa. "Mi hanno rubato l'auto", ma non è vero

Non è bastato simulare il furto dell’auto per sfuggire alle proprie responsabilità. Si è conclusa con una denuncia la vicenda che, a fine gennaio, ha visto un'automobile causare un incidente in via Mazzini, ad Alpignano, prima di darsi alla fuga.



La Polizia municipale locale avevano imposto l'alt alla vettura per un controllo, ma la persona al volante ha tirato dritto, con manovre che hanno finito per causare un incidente con alcuni feriti. Poi la fuga, appunto, facendo perdere le proprie tracce nel traffico. Sono però scattate le indagini, che hanno permesso agli agenti di identificare il veicolo coinvolto e il suo proprietario. L'uomo, cercando di sfuggire alle sue responsabilità, ha denunciato che l'auto le era stata rubata. Una versione però che non ha trovato conferme, peggiorando la sua situazione.



L'uomo è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso, resistenza a Pubblico Ufficiale e simulazione di reato. Al conducente è stato inoltre contestato l'illecito per guida senza patente, fattore che ha presumibilmente motivato il tentativo di fuga iniziale.