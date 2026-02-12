Cadavere ritrovato a Stupinigi, il figlio confessa di aver ucciso la madre

Dopo ore di misteri, durante la notte sono diventati più chiari i contorni della vicenda relativa al cadavere ritrovato nei pressi della Palazzina di Stupinigi. E' stato sottoposto a fermo il figlio della signora Enrica Bardotti, l'anziana di Piobesi il cui corpo è stato ritrovato da Carabinieri e Vigili del fuoco in un'area boschiva tra Nichelino e Vinovo: il 58enne è accusato di aver ucciso la madre.

Omicidio avvenuto già il mese scorso

L'omicidio si sarebbe verificato a Piobesi a metà dello scorso mese di gennaio, ed a seguito dello stesso il soggetto indagato avrebbe proceduto a seppellire il cadavere in un bosco nei pressi della abitazione in cui risiedeva con la madre. In particolare i Carabinieri della Stazione di Carignano, sollecitati dal Comandante della Stazione Carabinieri di Vinovo, a sua volta allertato da una persona del posto che segnalava che da lungo tempo non riusciva a contattare la povera Signora Bardotti, si recavano presso l'abitazione in cui la donna viveva con il figlio e sentiti i vicini riuscivano a rintracciare lo stesso, al momento non presente in casa.

I confusi racconti, prima della verità

L'uomo dopo avere tentato confusamente di spiegare l'assenza della madre, accompagnava i militare nel luogo, un bosco nei pressi della loro abitazione, dove affermava di averla seppellita in quanto rinvenuta già morta in casa. Rinvenuto il cadavere della donna l'indagato è stato sottoposto, pertanto, a fermo della Polizia Giudiziaria per i delitti di cui agli artt. 575 c.p. e 411 c.p.. Nel corso delle sue dichiarazioni spontanee ai Carabinieri, alla fine, ammetteva di avere ucciso lui stesso la propria madre e di averla, successivamente, seppellita nel luogo dove è stata poi rinvenuta.

Non voleva perdere i soldi della pensione

Alla base ci sarebbero state ragioni legate suo timore di perdere l'unico mezzo di sostentamento che aveva e cioè la pensione della donna Interrogato dopo il fermo della Polizia Giudiziaria dal Pubblico Ministero di questo Ufficio confermava le ammissioni di responsabilità precedentemente rese. Nelle prossime ore l'Ufficio procederà a richiedere la convalida del provvedimento di fermo. Sono attualmente in corso ulteriori indagini per fare piena luce su ogni aspetto della vicenda.