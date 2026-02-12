Nichelino, sequestro record di cocaina: in uno sgabuzzino c'erano nascosti oltre cinque chili

Sequestro record di cocaina a Nichelino: nei giorni scorsi, nell’ambito di una mirata attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino albanese. Tutto ha avuto origine da una segnalazione arrivata alla Squadra mobile: nell'hinterland torinese ci sarebbe stato un uomo in possesso di una grande quantità di droga.



Gli agenti si sono appostati per controllare i movimenti del sospettato: lo hanno visto uscire da una casa e lo hanno controllato, ottenendo risposte vaghe ed evasive sul motivo per cui si trovava lì. Ulteriori verifiche hanno permesso di scoprire che nell'appartamento era stato nascosto un consistente quantitativo di sostanza stupefacente. In particolare, all’interno del controsoffitto ricavato in un locale adibito a sgabuzzino, sono stati rinvenuti cinque panetti di cocaina, ciascuno del peso lordo di oltre un chilo, per un peso complessivo lordo superiore a 5 chili e mezzo. La sostanza sequestrata, destinata alle piazze di spaccio del territorio, avrebbe potuto generare un provento illecito stimato in circa 150mila euro.

L'uomo è stato arrestato.