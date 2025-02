Con la scusa di chiedere qualche moneta rubano il portafoglio: è allarme scippi a Nichelino

A Nichelino negli ultimi giorni è allarme scippi. Nel mirino persone anziane o sole, che vengono avvicinate all'esterno dei supermercati.

Avvicinati all'uscita dei supermercati

Secondo una prima ricostruzione fatta dalle forze dell'ordine, si tratterebbe quasi certamente di donne di origine rom, con tanto di bambini piccoli al seguito, che puntano i clienti all'uscita dei negozi per sfilare loro il portafoglio dalla borsa o dalla tasca della giacca. Una mossa rapida e fulminea, con la vittima che se ne rende conto solo dopo, quando ormai è troppo tardi.

Due casi registrati negli ultimi giorni

La scusa per distrarli è chiedere un frutto o delle monetine. Due i casi che sono stati segnalati: una in via Torino e l'altro nei pressi del supermercato Aldi, in via Cacciatori. Forze dell'ordine al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti: l'invito è quello di denunciare e non limitarsi solo a farlo attraverso i social.