Musica e cultura pop, l’8 marzo torna la fiera del disco e del fumetto

Dopo una pausa, torna a Torino uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di musica e cultura pop: l’8 marzo, in piazza Madama Cristina, si svolgerà la Fiera del Disco, in edizione congiunta con la Fiera del Fumetto di Torino. L’evento, aperto dalle 9 alle 18, ospiterà espositori provenienti da tutta Italia e proporrà un viaggio tra i generi, gli stili e le epoche musicali, per una vera full immersion nella grande musica.

Aspettando il bando chiamato a farne un appuntamento fisso il coordinatore al Commercio della Circoscrizione 8, Dario Pera, ha espresso soddisfazione per l'evento. "Ringrazio l’assessorato che ha autorizzato la manifestazione per l’8 marzo. Oggi inoltre è stato concesso il Patrocinio del centro civico, un ulteriore segnale di sostegno per questo importante appuntamento culturale e commerciale".

Organizzatori e espositori promettono una giornata ricca di sorprese, incontri e novità, in un’atmosfera che unirà appassionati di vinile, collezionisti e fan del fumetto. L’evento rappresenta anche un’opportunità per valorizzare la piazza e il commercio locale, offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza unica tra musica e cultura pop.