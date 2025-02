Frossasco apre nuovi occhi elettronici sugli accessi del paese ed ecopunti

Sono 21 e sono state collocate nei giorni corsi in diverse zone del paese, dagli accessi agli ecopunti. Frossasco ha investito 60 mila euro in sicurezza, di cui metà fondi propri e metà statali, per mettere nuove telecamere.

L’Amministrazione Gaido ha preso un progetto iniziato da Federico Comba e la sua maggioranza, ma lo ha aggiornato e incrementato: “Era già previsto di mettere alcune telecamere ma abbiamo implementato il progetto iniziale, in modo da coprire gli accessi al paese e la maggior parte degli ecopunti. Le telecamere, che avevamo adesso, erano poche e obsolete” riassume la vicesindaco Rosanna Napoli.

Il Comune preferisce non dettagliare l’esatta collocazione degli occhi elettronici, i cui obiettivi sono molteplici: prevenire reati, ma anche cattivi comportamenti nel conferimento dei rifiuti e, in generale, garantire maggior sicurezza ai cittadini e collaborare con le forze dell’ordine. Non sono rari, infatti, gli atti vandalici e nemmeno i tentativi di furti, come registrato nelle ultime settimane.

“Il sistema è studiato in modo da essere implementabile” anticipa Napoli. Tra i nuovi occhi elettronici ci sono anche dei rilevatori di targa, che però non faranno multe a chi è senza revisione o assicurazione, perché non ancora abilitate per farlo. Serviranno però a registrare i passaggi in paese di eventuali auto o mezzi sospetti.