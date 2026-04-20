In corso Vercelli si preme troppo sull'acceleratore, il Comune: "Più controlli dei Civich con velox"

In corso Vercelli – nel tratto dal nuovo ponte Vittorino Emanuele II a strada Cuorgnè – gli automobilisti premono troppo sull’acceleratore: ad accendere un faro sul problema la consigliera comunale del M5S Tea Castiglione. Ed il Comune promette più controlli, e quindi più multe, per chi non rispetta i limiti.

I numeri degli incidenti

A confermare la necessità di mettere in atto interventi per moderare la velocità, garantendo così più sicurezza, sono i numeri degli incidenti stradali rilevati dalla Polizia Locale. Nel 2024 i sinistri nell’area sono stati dodici: in nove casi sono rimaste ferite anche delle persone. E nel 2025 è andata peggio: gli incidenti in corso Vercelli sono stati 19, di cui undici con lesioni personali.

Negli ultimi anni nella zona sono già stati fatti interventi per il miglioramento della sicurezza, come l’abbattimento della barriere architettoniche e l’allargamento dei marciapiedi all’incrocio con via Antioca e via Frosinone. E’ stata poi realizzata una pista ciclabile sulla banchina rialzata lato sud di corso Vercelli.

Più controlli

“Al momento – ha chiarito nella risposta l’assessore alla Sicurezza Marco Porcedda – non è prevista l’installazione di un autovelox fisso nel tratto”. Nel 2026, ha chiarito l’esponente della giunta, i Civich effettueranno più servizi di controllo con velox mobili nel tratto da nuovo ponte Vittorino Emanuele II a strada Cuorgnè.

La replica

A replicare la consigliera del Movimento Castiglione: "Gli interventi già realizzati non sono ancora evidentemente sufficienti. La sicurezza dei cittadini viene prima di tutto, e non può essere affidata solo a misure parziali o temporanee".