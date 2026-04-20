Metro 2, a giugno primi passi per il cantiere nell'ex Trincerone

A giugno primi passi per il cantiere della Metro 2 nell'ex Trincerone. Entro l'inizio dell'estate l'Immobiliare Regio Parco Srl - proprietaria dei cinque chilometri e mezzo di corridoio attraversa Barriera di Milano, dall'ex Gondrand fino allo scalo Vanchiglia - consegnerà i terreni al Comune di Torino: ad annunciare la tempistica l'assessore all'Urbanistica Paolo Mazzoleni, rispondendo all'interpellanza del vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao.

Discarica a cielo aperto

Nelle scorse settimane la società ha completato le operazioni di bonifica dell'ex tracciato ferroviario, diventato nel tempo una vera e proprio discarica a cielo aperto con sacchi di rifiuti, frigoriferi, materassi e mobiletti abbandonati, oltre al verde selvaggio.

Al momento sono in corso le fasi di collaudo ed emissione delle certificazioni relativamente ai lavori svolti. Dopo questa fase burocratica, entro un mese/mese e mezzo la Regio Parco Srl consegnerà l'ex Trincerone al Comune. Palazzo Civico lo "girerà" poi ad InfraTo, la società che si occuperà di realizzare la futura linea della metropolitana, al momento finanziata nel tratto da Rebaundengo a Porta Nuova.

"Da quel momento l'area - ha chiarito Mazzoleni - diventerà un cantiere per la realizzazione della Metro 2: sarà dovere della Città sorvegliarla perché rimanga in ordine". Dopo il passaggio di proprietà, il Comune si occuperà di mettere una recinzione.

I commenti

"L'avvio del cantiere della Metro 2 nell’area dell’ex Trincerone - ha replicato Firrao - rappresenta un passaggio decisivo per Torino. L’apertura del cantiere aiuterà anche a contrastare il conferimento illecito di rifiuti". "L'obiettivo è restituire ai cittadini uno spazio riqualificato e finalmente fruibile" conclude il vicecapogruppo.