Uso di monopattini elettrici, ad Alpignano cento persone partecipano al corso organizzato dal C.A.S per sicurezza e cittadinanza attiva

La struttura del Centro di Accoglienza Straordinaria (C.A.S.) di via Fornace 49, è stata teatro di un eccezionale momento di formazione e integrazione. Quasi cento ospiti della struttura hanno partecipato con interesse all'incontro formativo sulla sicurezza stradale e sull'uso consapevole dei monopattini elettrici, organizzato dal Comando di Polizia Locale di Alpignano in collaborazione con l'amministrazione comunale.



La portata dell’evento è stata garantita da un imponente sforzo organizzativo sul fronte della mediazione. Per assicurare che i concetti di sicurezza e le norme del Codice della Strada fossero pienamente compresi, il Centro ha messo a disposizione un team di mediatori culturali. Grazie al loro supporto, l’intervento tecnico è stato tradotto simultaneamente in Bengalese, Inglese, Pachistano, Francese e Arabo. Questa sinergia ha permesso di abbattere ogni barriera linguistica, trasformando le regole tecniche in un patrimonio condiviso e accessibile a tutti i partecipanti, facilitando un dialogo diretto tra

istituzioni e ospiti.



L'iniziativa recepisce le recenti indicazioni del Prefetto di Torino, Donato Cafagna, emerse durante l'ultimo Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica a Rivoli. Il Prefetto ha ribadito la necessità di

una “sicurezza a misura di territorio”, sollecitando percorsi che favoriscano comportamenti responsabili e l'integrazione di cittadini provenienti da altre culture attraverso un lavoro integrato tra

amministrazioni, servizi sociali e strutture di accoglienza. L'équipe di progetto del Centro di Accoglienza Straordinaria, ove ha avuto luogo l'incontro formativo, vuole sottolineare l'importanza di questa iniziativa: "Istruire i nostri ospiti sulle regole comportamentali anche in termini di educazione stradale, a beneficio della loro ed altrui incolumità, contribuisce ad accrescere la consapevolezza nei nuovi

cittadini che popolano la nostra comunità, valore aggiunto significativo nel processo di interazione sociale con il territorio".



Durante la sessione sono stati approfonditi i temi legati all'uso consapevole dei monopattini elettrici, spesso utilizzati come mezzo di locomozione per il raggiungimento della scuola e dei

luoghi di lavoro, ma erroneamente percepiti come giocattoli. Norme vigenti: Dove e come circolare, obblighi di illuminazione, dispositivi di protezione individuale e limiti di potenza.

Consapevolezza del rischio e convivenza urbana: la responsabilità verso se stessi e verso gli altri utenti della Strada e rispetto degli spazi comuni e la tutela delle fasce deboli.

Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo concreto del nostro centro verso l’inclusione e dimostra come la collaborazione tra istituzioni e territorio sia fondamentale per rafforzare una

convivenza fondata sul rispetto, sulla partecipazione e sul senso di comunità.