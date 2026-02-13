A Moncalieri "Le idee trovano spazio" per valorizzare la città grazie ai giovani

A Moncalieri "Le idee trovano spazio", soprattutto quando servono per migliorare e rigenerare spazi della città. E' partito nei giorni scorsi, con primo appuntamento presso le Botteghe Limone, l'iniziativa promossa dal Comune per coinvolgere i giovani tra 16 e 35 anni nella creazione di progetti capaci di ridare vita ad angoli della città dimenticati o non pienamente valorizzati.

50 ragazzi con 15 proposte

Complessivamente sono coinvolti una cinquantina di 50 ragazzi, con 15 proposte, che saranno impegnati in un percorso che durerà fino al prossimo maggio. La prima fase, condotta da ON! Impresa Sociale, accompagnerà i candidati in un cammino di orientamento e formazione, per trasformare le idee in progetti concreti e sostenibili. Il programma prevede un percorso strutturato in tre parti, con workshop dedicati allo sviluppo delle competenze, al lavoro di gruppo e all’innovazione sociale.

Favorire il protagonismo giovanile

Poi, dopo alcune visite ad esperienza attive (come Novà, organizzato dal Comune di Novara), ecco arrivare la progettazione attiva, con la messa a terra delle idee per arrivare a realizzare un evento di comunità. Una sorta di 'chiamata alle armi' per i ragazzi di Moncalieri, per rilanciare il protagonismo giovanile nella trasformazione della città.

"Le idee trovano spazio" si inserisce all’interno di Lemon Hub, cofinanziato da Anci e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'obiettivo di favorire l'arricchimento culturale, la cittadinanza attiva e l'aggregazione sociale.