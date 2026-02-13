 / Nichelino-Stupinigi-Vinovo

Nichelino-Stupinigi-Vinovo | 13 febbraio 2026, 15:03

La sera di San Valentino a riveder le stelle alla Palazzina di Stupinigi

"Sotto lo sguardo di Venere" è l'iniziativa in programma domani, 14 febbraio, in occasione della festa degli innamorati

Con un maxi telescopio "Sotto lo sguardo di Venere"

Domani, 14 febbraio, la sera di San Valentino, il cielo, con la vista di Venere, insieme a Giove, Marte e Orione, diventa protagonista a Stupinigi in un evento eccezionale in programma al tramonto, sulla terrazza della Palazzina di Caccia, verso il parco storico.

La serata dedicata a Venere prevede un percorso nelle sale alla scoperta di storie, aneddoti e personaggi legati al tema dell’astronomia, come la principessa di Carignano, Giuseppina di Lorena Armagnac (1753-1797), moglie di Vittorio Amedeo di Carignano e nonna di Carlo Alberto: una donna straordinaria per i suoi molteplici interessi, tra cui l’astronomia, di cui la residenza sabauda del Comune di Nichelino conserva un ritratto nell’appartamento di Levante.

La collaborazione con Infini.to-Planetario

Al termine della visita guidata, una “lezione di cielo” nel Salone d’Onore e infine, dalla terrazza, l’osservazione guidata di Venere e degli altri pianeti dai telescopi dello staff del Planetario, accompagnata da un calice di vino e una friandise salata, a cura dell’associazione Tutela Baratuciat e Vitigni storici.   

L’evento è organizzato dai Servizi Educativi della Palazzina di Caccia di Stupinigi in collaborazione con Infini.to-Planetario di Torino.

Massimo De Marzi

