Domenica 22 febbraio si va sulle orme di Salgari con l'associazione "Camminare lentamente"

Proseguono nella quarta domenica di febbraio le escursioni del circuito “Sentiero Verde”, organizzate dall’associazione di promozione sociale Camminare lentamente con il patrocinio della Città metropolitana di Torino. Per il 22 febbraio Camminare lentamente, in collaborazione con la Rete di educazione ambientale WEEC Italia, propone un itinerario ad anello di 8,5 km, che ripercorre la Torino in cui Emilio Salgari visse e ideò mille storie avventurose ambientate nei luoghi più lontani, nella giungla, nei Tropici, nelle Indie, come se la sua casa fosse lì, a due passi dalle vicende dei suoi eroi. Il ritrovo per i partecipanti alla camminata “La Grande Avventura di Emilio Salgari” è per le 13,30 alla bocciofila di Madonna del Pilone , in viale Suor Giovanna Francesca Michelotti, 102/a, nei pressi del santuario della Madonna del Pilone di corso Casale 195. Prima di partire sarà possibile pranzare al ristorante della bocciofila a prezzo concordato e su prenotazione.

Si partirà alle 14,30 e si raggiungerà rapidamente corso Casale 205, dove Salgari abitò. Si proseguirà sul Lungo Po e si salirà verso strada del Lauro, per raggiungere Villa Rey, nei cui pressi si trova un piccolo parco, che sarebbe importante dedicare allo scrittore, amato in tutto il mondo da personaggi del calibro di Che Guevara, Gabriel García Márquez, Federico Fellini, Mario Vargas Llosa, Isabel Allende, Pablo Neruda e Umberto Eco.

Sono necessarie le scarpe da trekking ed è obbligatoria la prenotazione dell’escursione almeno 24 ore prima dell’evento all’indirizzo e-mail camminarelentamente2@gmail.com. La partecipazione alle iniziative di Camminare lentamente è riservata ai soci e per informazioni si possono chiamare i numeri telefonici 380-6835571 (Paolo) o 349-7210715 (Angelo).