Nel Torinese San Valentino bagnato, domenica bel tempo

Bel tempo oggi, piogge e nevicate domani, bel tempo domenica. Variabilità che la farà da padrone ancora nei prossimi giorni.

A Torino quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 13 febbraio.

Cielo al mattino poco nuvoloso, ma con nuvolosità in aumento nel corso delle ore. Dalla sera prime piogge e nevicate su Alpi occidentali in estensione al resto del Nord Ovest. Temperature massime tra 13 e 14 °C. Venti assenti o deboli variabili, anche se con qualche raffica più intensa tra pomeriggio e sera.

Sabato 14 febbraio.

Cielo coperto con piogge diffuse su tutto il territorio, con intensità inferiore andando da sud verso nord. Nevicate sui 900/1000 su Alpi Marittime, con accumuli localmente oltre i 30/40 cm a quote più alte. Nevicate via via meno intense andando verso le Alpi settentrionali. Graduale miglioramento a partire da nordovest al pomeriggio con cieli che si rassereneranno in tarda serata.

Temperature in calo soprattutto nelle massime per via del maltempo, e comprese tra 10 e 11 °C. Minime tra 5 e 6 °C.

Tra mattino e pomeriggio venti deboli o localmente moderati settentrionali su pianure. In serata attenuazione sui settori occidentali, mentre rinforzi da nord per Foehn sui settori orientali.

Da domenica 15 febbraio.

Bel tempo domenica, con temperature minime in calo per l'ingresso di aria più fresca da nord unita al rasserenamento notturno, che porterà a locali gelate o brinate mattutine. Massime in ripresa per via del maggior soleggiamento. Venti forti di Foehn su pianure orientali in attenuazione dal primo pomeriggio. Aumento del vento sulle Alpi dalla sera per l'arrivo di una nuova perturbazione da nordovest che però porterà precipitazioni solo sui rilievi e la valle d'Aosta per tutta la giornata di luendì, mentre in pianura il cielo sarà per lo più sereno o poco nuvoloso per nubi alte.

Resto della settimana che si preannuncia più stabile, ma questa evoluzione sarà da confermare nei prossimi aggiornamenti.

