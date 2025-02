Derubato prima nel locale e poi a casa: a Moncalieri i ladri portano via quasi 10 mila euro

Doppia beffa per il titolare di una nota pizzeria di Moncalieri: nella notte tra giovedì e venerdì i ladri prima sono andati a svaligiare il suo locale e poi ne hanno preso di mira l'abitazione.

Doppio colpo, prima nel locale e poi a casa

I fatti sono avvenuti tra via Cavour e via Genova. Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri, prima i ladri sono entrati in azione attorno alle 2 nel ristorante, che era ovviamente chiuso, forzando una porta sul retro, portando via solo alcune centinaia di euro che erano rimasti come fondo cassa. Ma il vero bottino è stato portato via dall'appartamento del titolare.

Bottino di quasi 10 mila euro tra ori e contanti

E' stato razziato di tutto: oro, gioielli, preziosi, contanti, per un valore che sfiora i 10 mila euro. Facile immaginare che i ladri sapessero dove e quando colpire, visto quanto sono riusciti a rubare, prima di dileguarsi.

'Professionisti' del furto

Sul fatto indagano i carabinieri di Moncalieri, che puntano a recuperare alcuni indizi utili dalla visione delle telecamere di zona, anche se la sensazione è che si tratti di 'professionisti del furto', che difficilmente possono aver lasciare qualcosa al caso.