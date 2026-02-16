Nichelino, centro commerciale preso d'assalto nella notte di San Valentino

E' stato un regalo di San Valentino davvero poco divertente per i negozianti del centro commerciale "I Viali" di via Cacciatori a Nichelino. Nella notte tra sabato 14 e domenica 15 febbraio, alcuni ladri si sono calati dal tetto ed hanno fatto irruzione, prendendo di mira soprattutto i negozi di abbigliamento e telefonia.

Quasi di sicuro una banda specializzata

Quasi certamente, visto il loro modus operandi, si trattava di una banda specializzata composta da più persone. L'irruzione sarebbe avvenuta attorno alle ore 3 e sarebbe durata solamente alcuni minuti. Ancora da quantificare con esattezza il bottino, ma si parla di alcune migliaia di euro, soprattutto vestiti e smartphone, più che i soldi del fonda cassa lasciati per il giorno seguente.

Scappati prima dell'arrivo dei carabinieri

Quando l'allarme è scattato, i ladri hanno saputo dileguarsi alla svelta, prima dell'arrivo di forze dell'ordine e carabinieri. Si punta sulle immagini delle telecamere di zona, oltre che di quelle del centro commerciale, per ricavare indizi utili alle indagini, ma è probabile che i malviventi avessero il volto coperto durante la razzia.