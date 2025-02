"Sono Maresciallo dei Carabinieri. Suo figlio deve pagare una multa da 5mila euro": così un 27enne ha truffato un'anziana a Villastellone

Ha raggirato un'anziana fingendosi un maresciallo dei Carabinieri e si è fatto consegnare monili in oro e 4.700 euro in contanti. I fatti sono accaduti a Villastellone, ma ora il 27enne individuato e arrestato dai carabinieri e già noto alle forze dell'ordine, dovrà rispondere per "truffa in concorso".

La prima chiamata per allontanare il marito

Il ragazzo aveva contatto sul telefono fisso la dimora della signora invitando il marito ad andare a ritirare una raccomandata dell'INPS presso il comando di Torino in via Guido Reni. Dopo che l'uomo, accompagnato dal figlio, è uscito di casa per dirigersi verso la sede dei carabinieri nel capoluogo, il truffatore, con l'ausilio di un complice, ha messo in atto il suo piano diabolico, sapendo che la donna si trovava in quel momento a casa da sola.



Il compimento della truffa

Subito dopo, un’ulteriore chiamata da una persona che si era palesata come "Maresciallo", avvisava l'anziana che suo figlio avrebbe dovuto pagare una multa di 5.000,00 euro e che la somma doveva essere consegnata ad un Carabiniere in procinto di raggiungerla.

Referutiva riconsegnata

Le successive attività investigative svolte dai militari di Villastellone hanno permesso di individuare il truffatore e recuperare la refurtiva e riconsegnarla alle vittime del raggiro. Il 27enne è stato accompagnato presso la casa circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino.