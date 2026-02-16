Al via la fase decisiva la progettazione della Variante alla Strada 460 del Gran Paradiso



Entra nella fase decisiva la progettazione della Variante alla Strada 460 del Gran Paradiso, che interessa il territorio dei Comuni di Salassa, Rivarossa e Front: lo ha confermato oggi pomeriggio il Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo incontrando il Sindaco di Front, Andrea Perino, e altri Sindaci dei Comuni interessati al tracciato e all’impatto positivo che la nuova infrastruttura potrà avere sulla viabilità del basso Canavese. A seguito di una gara d’appalto bandita dalla Città metropolitana di Torino, è stato assegnato un incarico che riguarda la progettazione tecnica del Lotto 1.

“La progettazione è finalizzata al successivo appalto integrato delle opere e dovrebbe concludersi nel prossimo autunno” ha confermato il Vicesindaco metropolitano. Con un finanziamento di 1,5 milioni di Euro da parte della Regione, la Città metropolitana è stata in grado di assegnare l’incarico per la progettazione e potrà coprire ulteriori costi per verifiche progettuali ed eventuali indagini.

Già oggi è chiaro che i circa 31 milioni messi sinora a disposizione dal Governo non coprono il costo stimato dell’opera. Tale costo sarà fissato definitivamente una volta completata la progettazione. A giudizio del Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo, “nei prossimi mesi la Città metropolitana, la Regione Piemonte e i Comuni interessati dovranno definire una serie di accordi di programma riguardanti gli adempimenti che spettano a ciascun Ente, ad esempio per quanto riguarda la compatibilità della Variante con i Piani Regolatori e le procedure di esproprio. Noi continuiamo a lavorare sulla progettazione, ma già ora è chiaro che saranno necessari almeno ulteriori 3 milioni di euro rispetto alle risorse già oggi disponibili. Con i Sindaci stiamo ragionando su di un’azione congiunta per chiedere al Governo e al CIPE la copertura dell’intero costo di realizzazione dell’opera, in prima battuta attraverso l’approvazione di ordini del giorno di indirizzo nei Consigli regionale e metropolitano e in quelli comunali”.