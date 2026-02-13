Cartelli al contrario in via Fagnano, Morando: "Bisogna correggere la segnaletica"

In Circoscrizione 4, il capogruppo della Lega, Carlo Morando, ha denunciato una situazione curiosa e potenzialmente pericolosa che riguarda il tratto finale di via Fagnano, nel basso San Donato.

Dopo la soppressione del doppio senso di marcia, infatti, entrambi gli attraversamenti pedonali del tratto presentano cartelli stradali orientati verso la direzione di marcia ormai soppressa, rendendoli praticamente invisibili agli automobilisti che percorrono la strada nel senso corretto.

“Avevo duramente contestato la soppressione del doppio senso, perché avrebbe aggravato il traffico di via Avellino nelle ore di punta - spiega Morando -. Forse anche a qualche tecnico della segnaletica la variazione non è andata giù: ecco il risultato, con i cartelli al contrario”.

Il capogruppo leghista ha annunciato che depositerà un’interpellanza per chiedere chiarimenti all’amministrazione e sollecitare la correzione immediata della segnaletica. "Vanno rimossi dal senso di marcia che oggi non c'è più - ha replicato il coordinatore alla Viabilità della 4, Marcello Badiali -. Ne parleremo con gli uffici competenti per risolvere la questione".