Una pulizia notturna per il sottopassaggio Sacco e Vanzetti

Nuovo intervento di pulizia programmata per il sottopassaggio cittadino Sacco e Vanzetti. Nella notte tra l’8 e il 9 marzo 2026, da mezzanotte alle 3, Amiat effettuerà le operazioni di pulizia straordinaria che interesseranno sia il sottopassaggio sia i relativi accessi, compresi quelli sud e nord di corso Marche.

L’intervento rientra nel calendario annuale delle attività svolte dall’azienda, che durante tutto l’anno opera nelle ore notturne per ridurre al minimo l’impatto sulla viabilità. Come previsto, l’operazione sarà preceduta dall’installazione di apposita segnaletica di preavviso, posizionata almeno 48 ore prima in entrambi i sensi di marcia.

Possibili temporanee modifiche alla circolazione potrebbero essere adottate per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni.