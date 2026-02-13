 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 13 febbraio 2026, 10:29

Una pulizia notturna per il sottopassaggio Sacco e Vanzetti

Intervento di Amiat tra mezzanotte e le 3, coinvolti anche gli accessi di corso Marche

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Nuovo intervento di pulizia programmata per il sottopassaggio cittadino Sacco e Vanzetti. Nella notte tra l’8 e il 9 marzo 2026, da mezzanotte alle 3, Amiat effettuerà le operazioni di pulizia straordinaria che interesseranno sia il sottopassaggio sia i relativi accessi, compresi quelli sud e nord di corso Marche.

L’intervento rientra nel calendario annuale delle attività svolte dall’azienda, che durante tutto l’anno opera nelle ore notturne per ridurre al minimo l’impatto sulla viabilità. Come previsto, l’operazione sarà preceduta dall’installazione di apposita segnaletica di preavviso, posizionata almeno 48 ore prima in entrambi i sensi di marcia.

Possibili temporanee modifiche alla circolazione potrebbero essere adottate per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium