Ai Giardini Reali una gigantesca scritta dedicata alla memoria degli anarchici Sara e Sandro

Nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 aprile è comparsa una grande scritta tracciata con vernice bianca sulla cinta muraria dei Giardini Reali, nel tratto situato sotto il complesso della Cavallerizza Reale. Il messaggio riporta la frase: “Sara e Sandro vivi nella lotta per l’anarchia”, accompagnata dal simbolo della "A" cerchiata.



Il testo si riferisce, con grande probabilità, a Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, i due militanti anarchici morti lo scorso marzo a Roma a seguito di un'esplosione in un casale in zona La Storta. La scritta precede le iniziative organizzate sotto il cappello di "Torino Partigiana" in vista del 25 aprile e del Primo Maggio. La prima manifestazione si è tenuta sabato 18 aprile, a quattro mesi dallo sgombero di Askatasuna, con il corteo per le vie del centro, indetto da Torino per Gaza, poi confluito in serata per le vie di Vanchiglia. Da qui è partita la street parade che ha visto anche alcuni momenti di tensione tra manifestanti e polizia antisommossa schierata in via Buniva, terminata con cariche di alleggerimento, lancio di lacrimogeni e getti del mezzo idrante della polizia.