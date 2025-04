Borgo Rossini, dopo i raid anarchici la Circoscrizione chiede fondi per aiutare i commercianti

Le scritte contro il Cpr e lo Stato sono ancora visibili su muri, saracinesche e dehors di Borgo Rossini. Sono il segno lasciato dal corteo non autorizzato dello scorso 7 febbraio, sfociato in atti vandalici che hanno colpito soprattutto le attività commerciali del quartiere.

Una situazione già vista. Così la Circoscrizione ha approvato una mozione che chiede alla Città di Torino l’attivazione urgente di strumenti a tutela dei commercianti e dei residenti colpiti dai danni.

In particolare, il documento – firmato dalla consigliera della Lega, Daniela Rodia, insieme al collega, Daniele Moiso, – propone: l’istituzione di un fondo d’urgenza per coprire parte delle spese di ripristino, l’attivazione del bando “Negozi Sicuri”, in collaborazione con la Camera di Commercio, che permetterebbe di rimborsare il 50% delle spese sostenute dai negozianti per installare sistemi di sicurezza o riparare i danni subiti. E la richiesta di un fondo Amiat speciale, inviata via Pec al sindaco già il 27 febbraio, per garantire interventi straordinari di pulizia e rimozione dei vandalismi in tempi rapidi.

"Gli esercenti hanno dovuto rimboccarsi le maniche e sistemare tutto da soli, in tempi brevissimi, per non perdere clienti", commenta Rodia. "Ora speriamo che la Città accolga le nostre proposte e agisca presto".